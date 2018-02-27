Он стал радикальным исламистом.

В Южно-Казахстанской области расследуется убийство беременной женщины и ее свекрови. В совершении преступления подозревают сына последней. По данным TVK, мужчина зарезал супругу и мать 23 февраля.

Знакомые характеризуют подозреваемого в убийстве положительно. Он работал электриком, недавно женился, не злоупотреблял спиртным и жил с супругой, родителями и сестрой. Но его односельчане рассказали оперативникам, что с недавнего времени он примкнул к радикальным исламским течениям.

Ведется досудебное расследование, передает "Уралинформбюро".