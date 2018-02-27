Его арестовали.

В Шумихе арестован 54-летний местный житель по подозрению в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено днем 23 февраля. Подозреваемый выпивал с 43-летним приятелем. Во время застолья разгорелась ссора, и хозяин дома пырнул гостя ножом в грудь.

Злоумышленник вызвал скорую помощь, но удар оказался смертельным.

Мужчине предъявлено обвинение. Установлено, что ранее он был неоднократно судим.