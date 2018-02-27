Ему помешала дочь.

В Курганской области по подозрению в покушении на убийство задержали 42-летнего жителя села Шатрово. Он пытался расправиться с 19-летним сыном.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР, 21 февраля родственники повздорили. Спустя несколько часов затаивший обиду глава семейства нанес спящему сыну два удара ножом. Крики молодого человека услышала сестра, она помешала отцу довести преступление до конца.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Он арестован. Следует отметить, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за избиение сына.