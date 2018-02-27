И покушение на убийство другого водителя.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего югорчанина, обвиняемого в убийстве таксиста и покушении на убийство другого водителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, преступление было совершено в ночь на 10 февраля 2017 года в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Проезжавший таксист посадил в машину двух пассажиров. По прибытию к месту назначения, мужчины нанесли водителю 85 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленники завладели его авто, похитили 407 рублей и мобильный телефон.

В тот же день обвиняемый югорчанин напал на другого таксиста. Водитель получил серьезные травмы, но смог убежать и обратиться за помощью к прохожим.

Следует отметить, что подельника подсудимого признали невменяемым.