Заразил подругу.

В Уватском районе задержали жителя поселка Туртас по подозрению в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

В 2014 году у мужчины была обнаружена ВИЧ-инфекция, диагноз подтвердили в медицинском учреждении. Тюменца предупредили об уголовной ответственности в случае, если он заразит другого человека или создаст угрозу заражения. Тем не менее мужчина не предупреждал своих партнеров об инфекции и не использовал средства предохранения. В результате он поставил под угрозу жизнь своей подруги.

За сокрытие болезни тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.