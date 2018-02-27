Он задержан.

Поздним вечером 26 февраля в Сухом Логу бывший сотрудник ГИБДД едва не застрелил 26-летнего прохожего. Экс-полицейский задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 35-летний обвиняемый находился в своей квартире на улице Гоголя. По предварительным данным, в приступе "белой горячки" он открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья. Пуля вылетела во двор через окно и попала в молодого человека.

"Жизнь пострадавшего прохожего удалось спасти благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. При этом противоправные действия стрелявшего из окна своей квартиры дебошира были оперативно пресечены подоспевшими на место сотрудниками территориального отдела полиции. Злоумышленник был сразу же задержан на месте и впоследствии помещен под стражу. Орудие преступления - зарегистрированное охотничье ружье – изъято", - добавил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В настоящее время решается вопрос об аресте стрелка.