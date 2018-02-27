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Екатеринбуржец сел на 15 лет за нападение на пожилую пермячкуСегодня в 17:16

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Ей помогли соседи.

Дзержинский суд Перми вынес приговор 39-летнему екатеринбуржцу, признав его виновным в покушении на убийство, разбое, грабеже и краже. Он проведет 15 лет 2 месяца в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью.

В сентябре 2017 года ранее неоднократно судимый мужчина ограбил на остановке в Перми 19-летнюю девушку. Под угрозой применения насилия он отобрал у нее украшения и деньги.

На следующий день злоумышленник вошел в квартиру 93-летней пенсионерки и начал душить женщину. Крики потерпевшей услышали соседи, которые сообщили о случившемся в полицию. Нападавшего задержали и поместили под стражу.

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