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В военной части под Новочеркасском свел счеты с жизнью челябинский срочникСегодня в 18:16

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Возбуждено уголовное дело.

В военной части, расположенной рядом с ростовским поселком Казачьи Лагери, 24 февраля был найден мертвым военнослужащий из Челябинска Борис Бабешко.

По предварительной информации, срочник покончил с собой. По факту гибели южноуральского призывника возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", сообщили "Уралинформбюро" в региональном аппарате уполномоченного по правам человека.

Мать солдата уже выехала в Ростовскую область за телом сына. Молодого человека должны похоронить в Челябинске 28 февраля.

До призыва Борис Бабешко учился в Южно-Уральском государственном аграрном университете.

Стоит отметить, что это уже третий случай суицида среди южноуральских призывников за последние месяцы. 5 января 2018 года в душевой военной части №88503, базирующейся в пермском поселке Сокол, был найден мертвым срочник из Магнитогорска Рустам Авазов. А 26 января в войсковой части Белогорского гарнизона с ранением головы был обнаружен 18-летний Евгений Куйвацев из челябинского поселка Кропачево. 19 февраля солдат скончался в военном госпитале. В кармане у военнослужащего была найдена записка, где он просит у матери прощения и советует ей съездить на море. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что срочник написал ее сам.

"В 2017 году был 1 случай, в 2016 году – 2, а в 2018 только за два месяца текущего года уже три случая. Надо тщательно разбираться с причинами. Были ли здесь неуставные отношения либо превышение полномочий? В ближайшее время я направлю письмо Уполномоченному Ростовской области с просьбой подключиться к выяснению причин трагедии. Это не должно становиться системой", - заявила южноуральский омбудсмен Маргарита Павлова.

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