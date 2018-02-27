В Тюмени узбек изнасиловал 15-летнюю школьницуСегодня в 18:27
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И надругался над ее подругой.
В Тюмени задержали подозреваемого в надругательстве над двумя девушками 15 и 16 лет. Им оказался 33-летний гражданин Узбекистана, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено 21 февраля в одной из квартир дома на улице Камчатской. Подозреваемый изнасиловал 15-летнюю школьницу и совершил "иные действия сексуального характера" в отношении ее подруги. С места происшествия он скрылся.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. Он арестован.
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