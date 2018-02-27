Машина протаранила забор.

Водитель маршрутного такси из Челябинска предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадали 11 пассажиров. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства. Челябинец обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Стоит напомнить, ДТП произошло 22 августа 2017 года. Мужчина управлял автомобилем Toyota Altezza. Боковые стекла машины были затонированы, светопропускание составляло 5%. Маршрутное такси двигалось по улице Линейной со скоростью 90 километров в час. Водитель допустил занос, не справился с управлением, от чего автомобиль столкнулся с попутно движущимся автобусом Citroen. От удара маршрутку выбросило на обочину, где она врезалась в забор.

В результате ДТП 11 пассажиров пострадали. Один из них получил тяжкий вред здоровью – сочетанную травму шеи и головы. У пятерых – вред здоровью средней тяжести: черепно-мозговые травмы, переломы ребер, переломы поясничных позвонков, переломы грудных позвонков.

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