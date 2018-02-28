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В Казани дебошир застрелил бойца РосгвардииСегодня в 08:48

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И ранил полицейского.

В ночь на 28 февраля в Казани 36-летний местный житель застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Убийство", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по республике Татарстан.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Авангардной. Злоумышленник вооружился охотничьим ружьем и пришел к родственникам жены, у которых та гостила. Открыв беспорядочную стрельбу, мужчина попытался проникнуть в квартиру, где находились четверо взрослых и трое детей. Причиной его поведения послужило то, что ранее по заявлению жены он был арестован на 10 суток.

Во время задержания преступника ранения получили сотрудники полиции и Росгвардии. Последний скончался по пути в больницу. Вскоре стрелок был обезврежен.

У погибшего росгвардейца остались жена и трое детей.

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