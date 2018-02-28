Поджигателю памятника Ельцину озвучили наказаниеСегодня в 09:18
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Он "отработает" преступление.
Пытавшийся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге нацбол Игорь Щука получил год исправительных работ. Об этом говорится в сообщении партии "Другая Россия".
Как ранее писало "Уралинформбюро", инцидент произошел 7 ноября 2017 года. Мужчина попытался поджечь монумент, но его задержали охранники музея. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".
Следует отметить, что Щука родом из Белоруссии, был ополченцем в ДНР, а на территории РФ, нарушая режима пребывания.
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Да ему надо медаль дать... за мужество!!!!!!!!!!!!!! Придут другие времена и кто-нибудь будет потом того парня вспоминать как правильного и принципиального гражданина. Игорь Щука, держись, не падай духом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ответить
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