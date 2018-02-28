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Поджигателю памятника Ельцину озвучили наказаниеСегодня в 09:18

Он "отработает" преступление.

Пытавшийся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге нацбол Игорь Щука получил год исправительных работ. Об этом говорится в сообщении партии "Другая Россия".

Как ранее писало "Уралинформбюро", инцидент произошел 7 ноября 2017 года. Мужчина попытался поджечь монумент, но его задержали охранники музея. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Следует отметить, что Щука родом из Белоруссии, был ополченцем в ДНР, а на территории РФ, нарушая режима пребывания.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
тот памятник надо отправить на переделку и сделать из него много красивых вещей из мрамора Сегодня в 09:31

Да ему надо медаль дать... за мужество!!!!!!!!!!!!!! Придут другие времена и кто-нибудь будет потом того парня вспоминать как правильного и принципиального гражданина. Игорь Щука, держись, не падай духом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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