Он "отработает" преступление.

Пытавшийся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге нацбол Игорь Щука получил год исправительных работ. Об этом говорится в сообщении партии "Другая Россия".

Как ранее писало "Уралинформбюро", инцидент произошел 7 ноября 2017 года. Мужчина попытался поджечь монумент, но его задержали охранники музея. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Следует отметить, что Щука родом из Белоруссии, был ополченцем в ДНР, а на территории РФ, нарушая режима пребывания.

Ранее по теме:

Поджигателя памятника Ельцину выпустили на свободу

Поджигателя памятника Ельцину выдворят из России