Проводится проверка.

27 февраля в Курганской области в двух пожарах погибли два человека. Проводится проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, первое возгорание произошло в деревне Кабанье (Варгашинский район). Во время тушения жилого дома было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Спустя некоторое время загорелся дом в селе Каясан (Щучанский район). В огне погиб 58-летний мужчина.