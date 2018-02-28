Задержан водитель грузовика.

В Башкирии в отношении водителя грузовика, погубившего 9 человек в ДТП, возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч.5 ст.264 УК РФ). Мужчина задержан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

Страшная авария произошла вечером 27 февраля на 1546-м километре трассы М5 "Урал". 40-летний водитель фуры MAN допустил занос на встречную полосу прицепа, груженого щебнем. В него врезался микроавтобус Mercedes, двигавшийся по маршруту "Уфа - Усть-Катав".

Водитель и 8 пассажиров микроавтобуса (жители Челябинской и Оренбургской областей, а также Башкирии) скончались на месте. Еще 4 человека пострадали (двое госпитализированы).

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