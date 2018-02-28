После сообщения в соцсетях.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение сотрудника ГИБДД Сургута о нарушении закона в Государственной инспекции безопасности дорожного движения города. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СКР.

Видеообращение командира роты ГИБДД Сургута появилось на хостинге Youtube. Полицейский рассказывает, что неоднократно сообщал своему руководителю о фактах нарушений и коррупции в ведомстве, однако руководство сообщения игнорировало. Через некоторое время на полицейского поступила жалоба от имени одного из жителей города, началась доследственная проверка и было возбуждено уголовное дело. Командир роты считает, что к происходящему причастно руководство ГИБДД. Сотрудник полиции обращался в СУ СКР по Югре, но реакции на его заявление не последовало.



Видео: Сергей Иванов/youtube.com

Бастрыкин поручил центральному аппарату проверить работу подчиненных в регионе: поступали ли такие обращения в следственные органы и какие меры в связи с этим были предприняты. Также проверка пройдет по сути самого обращения.