В ответ на законное требование.

В Тарко-Сале мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, ранее неоднократно судимый местный житель сломал руку служителю закона. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

27 февраля сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий остановили автомобиль, в котором находился интересующий их 26-летний мужчина. В ответ на законное требование выйти из автомобиля подозреваемый ударил полицейского кулаком в плечо, затем заломил ему кисть. Впоследствии у сотрудника полиции был диагностирован закрытый перелом кости.

Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об аресте мужчины.