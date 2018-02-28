Чтобы скрыть внебрачную связь.

21-летнюю жительницу Истаравшана (Таджикистан) подозревают в попытке убить собственного новорожденного сына. Женщина бросила младенца в туалете жилого дома, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД республики.

Следователи считают, что на такой шаг женщина пошла из-за того, что ребенок родился спустя четыре месяца после замужества.

Крики мальчика услышали родственники. Они забрали младенца и сообщили о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, совершенном в условиях психотравмирующей ситуации. Женщине грозит ограничение свободы до 5 лет или тюремный срок на 3 года.