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Молодая мать бросила новорожденного сына умирать в туалетеСегодня в 12:29

  • Текст

Чтобы скрыть внебрачную связь.

21-летнюю жительницу Истаравшана (Таджикистан) подозревают в попытке убить собственного новорожденного сына. Женщина бросила младенца в туалете жилого дома, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД республики.

Следователи считают, что на такой шаг женщина пошла из-за того, что ребенок родился спустя четыре месяца после замужества.

Крики мальчика услышали родственники. Они забрали младенца и сообщили о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, совершенном в условиях психотравмирующей ситуации. Женщине грозит ограничение свободы до 5 лет или тюремный срок на 3 года.

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