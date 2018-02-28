На 6 лет.

Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор двум мужчинам, пытавшимся похитить из банкомата 6 миллионов рублей. Правонарушители проведут в колонии общего режима по 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники познакомились в Ялте в августе 2017 года. Для будущих преступлений они выбрали Тюмень, где работали по следующей схеме: закачивали внутрь банкоматов газ и подрывали их. При этом мужчинам ни разу не удалось достать из устройств деньги.

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