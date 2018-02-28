За вымогательство взятки.

Бывший директор тюменского МУП "Некрополь" Павел Мадьяров за вымогательство взятки (ст.290 УК РФ) заплатит штраф в размере 2,4 миллиона рублей. Такое решение принял Калининский районный суд.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, глава МУПа требовал от бизнесмена 15% ежемесячной выручки за разрешение заниматься захоронениями на кладбище "Червишевское-3".

В сентябре 2018 года Мадьяров получил "дань" в размере 160 тысяч рублей на карту посредника. Но сумма показалась ему маленькой, и он вновь стал "ставить палки в колеса" предпринимателю. Тот обратился в УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области, и 20 сентября на Мадьярова завели уголовное дело.

Суд приговорил экс-директора "Некрополя" к штрафу в 15-кратном размере от суммы взятки и запретил занимать руководящие должности в течение двух лет.

Приговор суда в силу еще не вступил.