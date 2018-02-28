В машине.

В Березовский горсуд направлено уголовное дело в отношении двух свердловчан, обвиняемых в убийстве, угоне и поджоге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено 18 июля 2017 года в Березовском, в коттеджном поселке "Европа-2". Трое рабочих по найму выполняли там строительные работы. Вечером, когда мужчины выпивали, разгорелся конфликт. Один из собутыльников ударил другого. Тот в ответ забил его до потери сознания.

Полагая, что мужчина скончался, обвиняемые поместили его в багажник ВАЗ-2107 и решили увезти дальше от места преступления. В пути выяснилось, что потерпевший жив. Тогда злоумышленники облили машину бензином и подожгли. С места происшествия правонарушители скрылись.