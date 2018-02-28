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Продавец могил в Екатеринбурге пойдет под суд Сегодня в 15:45

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За мошенничество.

В Екатеринбурге перед судом предстанет смотритель трех екатеринбургских кладбищ, обвиняемый в мошенничестве (с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемый с апреля 2012 года работал в должности смотрителя трех городских кладбищ - Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского. По версии следствия, с октября 2014 года по март 2015-го он обманным путем получал денежные средства от родственников умерших.

В соответствии с утвержденным горадминистрацией регламентом, земельные участки для погребения в Екатеринбурге предоставляются бесплатно. Однако похоронщик убеждал родственников умерших, что за место на кладбище надо платить. Место под захоронение он оценивал в 25-40 тысяч рублей.

Деньги обвиняемый получал в своем служебном кабинете в здании Нижне-Исетского кладбища. Всего от действий смотрителя кладбищ пострадали 12 человек.

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