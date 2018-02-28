Ему отменили оправдательный приговор.

Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор экс-совладельцу "УГМК-Вторцветмет" (дочерняя структура УГМК) Евгению Доринскому. Таким образом, была удовлетворена апелляция прокурора и потерпевшей стороны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в Верхнепышминский горсуд.

Доринского арестовали в декабре 2015 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он принял партию металлолома, но не оплатил ее. Гособвинение просило для него 8 лет колонии, однако в начале декабря 2017 года суд оправдал мужчину.

С 2006 по 2012 год Доринский являлся коммерческим директором "УГМК-Вторцветмет", ему принадлежит 30% акций завода. Он также числится совладельцем еще нескольких предприятий, в том числе - ТД "Уральские цветные металлы".

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