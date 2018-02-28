Ради наркотиков.

В суд передано уголовное дело в отношении трех жителей Пермского края, обвиняемых в жестоком убийстве, разбое, вымогательстве наркотиков, поджоге и неправомерном завладении автомобилем. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Преступление было совершено в марте 2017 года в Чернушке. Пьяная троица обманом усадила к себе в авто 31-летнего местного жителя. Мужчину вывезли за город, избили, порезали ножом, а после волокли по земле, привязав к машине. У потерпевшего требовали наркотики.

После этого его привезли в гараж, где продолжили избивать и резать, затем переехали на машине. Мужчина скончался.

Тело убитого злоумышленники сбросили с моста в реку, а его машину сожгли.