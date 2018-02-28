Задушила новорожденного.

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Снежинска, подозреваемой в убийстве новорожденного сына. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено днем 14 января. Подсудимая родила мальчика дома, а после задушила его. Полицейским она призналась, что на отчаянный шаг ее толкнуло тяжелое материальное положение - женщина воспитывает четверых детей.

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