На 8 лет.

Жителя одного из Ирбитских сел признали виновным в убийстве сожителя матери. Мужчину он избил поленом, от полученных травм тот скончался в больнице, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

С несостоявшимся отчимом подсудимый повздорил 21 июня 2017 года. Тот упрекнул его в отсутствии работы и пьянстве. Мужчина, который на тот момент действительно находился "под мухой", схватил полено, использовавшееся для толчения и квашения капусты, и ударил им оппонента несколько раз.

Суд приговорил ирбитчанина к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.