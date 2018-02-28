Составив липовые документы.

Уголовное дело по факту присвоения средств муниципального предприятия возбуждено в Нижних Сергах. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным ведомства, МУП "Тепловые сети Верхние Серги" заключило договор с ИП на отпуск тепловой энергии, отопление, холодное и горячее водоснабжение. По состоянию на 29 июня 2017 года у предпринимателя образовался долг перед учреждением за поставленные энергоресурсы. Однако уже 30 июня акт сверки показал, что никакой задолженности у бизнесмена нет.

В ходе проверки выяснилось, что фактически денежные средства в счет погашения долга перечислены не были. Недостоверные сведения в программу внесла бухгалтер МУПа, которая впоследствии уволилась.

Точная сумма ущерба, причиненного муниципалитету, будет установлена в рамках расследования уголовного дела.