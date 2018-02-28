В составе группировки - две женщины.

В столице Урала поймана преступная группировка, промышлявшая в сфере автострахования. Трое активных участников банды заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

"Четверо мужчин и две женщины, подозреваемые в серии мошенничеств, были задержаны на территории города полицейскими из подразделения по борьбе с организованной преступностью регионального УУР ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Руководил спецоперацией глава подразделения БОП, подполковник полиции Сергей Максимов", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По версии правоохранителей, подозреваемые предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы произошедших ДТП, после чего незаконно получали денежные компенсации.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 5 лет тюрьмы.

"По месту жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие важное значение для расследования уголовного дела, в том числе бухгалтерская отчетность по финансированию представителей криминального мира, в настоящее время отбывающих наказания в разных учреждениях пенитенциарной системы", - добавил В.Горелых.