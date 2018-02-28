Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Ноябрьске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в половом сношении с несовершеннолетними.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, расследование дела в отношении 32-летней женщины завершено. "Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих ее вину", - добавили в ведомстве.

По версии следствия, в ноябре 2017 года продавщица магазина "Зоотовары" неоднократно вступала в половую связь с двумя подростками, не достигшими 16 лет.

По части 4 статьи 134 УК РФ подсудимой грозит до 15 лет тюрьмы.