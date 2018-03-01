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Московские сыщики разберутся с издевательствами в пермском пансионатеСегодня в 09:03

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Дело передано в ГСУ СКР.

Уголовное дело об издевательствах над пермскими стариками передано в главное следственное управление СК России. Об этом распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Глава следственного комитета России поручил провести полное и всестороннее расследование, установить причины произошедшего и условия, которые способствовали совершению преступлений, а также конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения и контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищенных граждан", - сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что сотрудники частного пансионата для пожилых граждан "Мария" жестоко обращаются с постояльцами - привязывают их к кроватям, заклеивают рты и избивают. В отношении организаторов приюта было возбуждено уголовное дело.

Из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства деятельность учреждения приостановлена на 90 суток. 28 февраля скандальный пансионат опечатали сотрудники пермского УФССП. Троих постояльцев учреждения перевели в государственный геронтологический центр.

Ранее по теме:
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