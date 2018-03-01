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Тюменец застрелил мужа своей возлюбленнойСегодня в 10:32

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И ответит перед судом.

В Тюмени местный житель обвиняется в убийстве на почве ревности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

34-летний обвиняемый решился на убийство, желая связать свою жизнь с супругой жертвы. В ночь на 5 декабря 2017 года он приехал к дому потерпевшего на улице Чернышевского. Для "дела" обвиняемый даже специально купил автомобиль. Свою жертву он дожидался в подъезде. Когда утром мужчина вышел из лифта, обвиняемый дважды выстрелил в него. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его задержали сотрудники ДПС.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

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