И ответит перед судом.

В Тюмени местный житель обвиняется в убийстве на почве ревности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

34-летний обвиняемый решился на убийство, желая связать свою жизнь с супругой жертвы. В ночь на 5 декабря 2017 года он приехал к дому потерпевшего на улице Чернышевского. Для "дела" обвиняемый даже специально купил автомобиль. Свою жертву он дожидался в подъезде. Когда утром мужчина вышел из лифта, обвиняемый дважды выстрелил в него. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его задержали сотрудники ДПС.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.