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В Челябинске 20-летний мужчина год истязал сынаСегодня в 12:51

  • Текст

Четырехлетнего.

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в истязании четырехлетнего сына. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в течение 2017 года 20-летний мужчина систематически избивал своего ребенка. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. СКР потребовал от управления образования города принять меры, чтобы ситуация не повторилась.

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