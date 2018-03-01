В пьяном угаре.

В суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Ямальского района, зарезавшего супругу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 27 августа 2017 года в поселке Панаевск. Пьяные супруги поругались. Обвиняемый несколько раз ударил жену деревянной частью приспособления для выделки оленьих шкур. Затем он схватил кухонный нож и вонзил его в бедро потерпевшей, повредив вену. Женщина скончалась от массивной кровопотери.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

Супруги воспитывали трех дочерей, две из них - несовершеннолетние. Девочки находятся у родственников и проходят реабилитацию.