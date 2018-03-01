Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего рецидивиста из Богдановича. Он обвиняется в изнасиловании женщины и избиении ее до смерти. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 4 декабря 2017 года на улице 8 Марта. Пьяный обвиняемый изнасиловал и избил приятельницу. Женщина скончалась на месте.

Также установлено, что на протяжении нескольких месяцев злоумышленник бил другую женщину - сожительницу, которая материально зависела от него.