256 тюменских инженеров и слесарей получили зарплату через следователейСегодня в 15:59
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Долг составлял 15,8 миллиона.
Директор тюменского АО "Нефтепроммаш" предстанет перед судом за долг перед сотрудниками в 15,8 миллиона рублей. 256 человек несколько месяцев не видели зарплаты.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, с коллективом предприятия рассчитались только после возбуждения уголовного дела. Теперь ранее несудимому руководителю "Нефтепроммаша" грозит крупный штраф.
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