Долг составлял 15,8 миллиона.

Директор тюменского АО "Нефтепроммаш" предстанет перед судом за долг перед сотрудниками в 15,8 миллиона рублей. 256 человек несколько месяцев не видели зарплаты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, с коллективом предприятия рассчитались только после возбуждения уголовного дела. Теперь ранее несудимому руководителю "Нефтепроммаша" грозит крупный штраф.