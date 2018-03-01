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В Екатеринбурге судят бизнесмена за 17 кило "синтетики"Сегодня в 16:43

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Прятал в тайниках по всему Уралу.

1 марта в Чкаловском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу 27-летнего бизнесмена из Коми, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Молодого человека задержали в июне 2017 года. Во время досмотра его авто полицейские нашли несколько свертков с синтетическими наркотиками. В дальнейшем было обнаружено несколько тайников с аналогичной отравой в Свердловской и Челябинской областях.

Общая масса изъятых наркотиков составила 17 килограммов.

Ранее по теме:
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