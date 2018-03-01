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Тюменка отделалась штрафом за 21-миллионную взяткуСегодня в 18:46

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Которую никто не принял.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 63-летней женщине, предложившей 21-миллионную взятку работнику банка. Ей придется заплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

"Взыскание штрафа обращено на имущество осужденной - Audi Q7, Mitsubishi ASX, ВАЗ 21124, два ВАЗ-21102, прицеп к легковому автомобилю и грузовую цистерну", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Женщина, представляя по доверенности интересы ООО "Сибэталон", в апреле 2016 года направила в региональный филиал банка заявку на получение кредита на сумму 350 миллионов рублей, приложив к ней недостоверные документы.

В июле ей стало известно, что в выдаче кредита компании будет отказано. Тогда женщина решила подкупить начальника отдела банка, предложив ему взятку в размере 2,1 миллиона рублей. Тот отказался.

На следующий день подсудимая отдала начальнику отдела письмо, по которому ему полагалось 2,1 миллиона рублей под видом оплаты консультационных услуг, если заявка будет одобрена. Но он вновь отказался принимать деньги.

Тогда тюменка предложила 21 миллион рублей заместителю директора филиала в обмен на одобрение кредита. Тот тоже отказался. Повторная попытка подкупить замдиректора филиала успехом также не увенчалась.

Следует отметить, что в октябре 2017 года ООО "Сибэталон" по требованию прокуратуры Калининского округа Тюмени было оштрафовано мировым судьей на 100 миллионов рублей за незаконное предложение денег должностному лицу.

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