Она проведет в колонии 3 года.

Мособлсуд оставил в силе приговор Ольге Алисовой, признанной виновной в гибели 6-летнего мальчика в подмосковной Балашихе. Она проведет 3 года в колонии-поселении и заплатит 2,5 миллиона родителям погибшего ребенка. Приговор вступил в силу, передает ТАСС.

Как ранее писало "Уралинформбюро", трагедия произошла 23 апреля 2017 года. Ребенок возвращался с дедушкой домой после прогулки. Во дворе мальчика сбила иномарка, за рулем которой находилась Алисова. По словам очевидцев, автомобиль ехал с большим превышением скорости.

Первая судмедэкспертиза показала, что в крови погибшего было 2,7 промилле алкоголя. Однако после огласки в СМИ к расследованию подключилось Главное следственное управление СКР: было возбуждено уголовное дело о халатности, обвинение в которой предъявили медэксперту Михаилу Клейменову.

Сама Алисова через несколько месяцев после ДТП вину в гибели мальчика признала, но утверждала, что это был несчастный случай.

На суде она просила условного наказания или отсрочку до достижения ее дочерью 14-летия. Однако суд отказал. Опекуном школьницы станет сестра осужденной.

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