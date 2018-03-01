Приятельницы.

Суд вынес приговор двум екатеринбуржцам - братьям 25 и 26 лет. Молодых людей признали виновными в изнасиловании и убийстве женщины. Один из них проведет в колонии строгого режима 14 лет, другого отправили за решетку на 17 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 7 ноября 2016 года в доме на улице Тверитина в Екатеринбурге. Братья выпивали с приятельницей. После застолья они изнасиловали женщину, а затем вывели ее в безлюдное место - за гаражи около помещения теплопункта. Там они расправились со своей жертвой.