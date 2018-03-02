С поличным.

Вечером 1 марта в Екатеринбурге мужчина пытался ограбить офис Промсвязьбанка на улице 8 Марта. Его задержали с поличным.

"Охотник до чужих денег пробрался в служебное помещение вскоре после того, как туда зашли работники финансовой структуры. Пока служащие переодевались и готовились к работе, грабитель с закрытым шарфом лицом и натянутой на глаза маской под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал деньги", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленник был задержан по горячим следам и сейчас находится под стражей в отделе полиции №5 УМВД Екатеринбурга.

Налетчик не является жителем Свердловской области. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям, пояснил собеседник агентства.

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.