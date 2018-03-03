Проявляя заботу.

В Асбестовский горсуд передано уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном лишении свободы своей престарелой матери. Ему грозит до 2 лет колонии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Подсудимый приковывал 85-летнюю женщину цепью к двери якобы потому, что из-за состояния здоровья она могла причинить себе вред. Не исключено, что мужчина лишал мать способности к передвижению даже после возбуждения уголовного дела.