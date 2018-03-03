Он хранил наркотики дома.

Советский райсуд Челябинска вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в покушении на сбыт 19 килограммов марихуаны. Наркодилер проведет 7 лет в колонии строгого режима, передает "Уралинформбюро"

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе регионального УФСБ, злоумышленник приобрел наркотики в феврале 2017 года. Он хранил траву в частном доме, планируя в дальнейшем продать ее. Однако спустя пару месяцев распространителя задержали.