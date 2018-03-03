Следователи назвали причину аварии.

Роковое ДТП в Башкирии на трассе М-5 "Урал", унесшее 27 февраля жизни 9 человек, произошло по причине обледенения дорожного полотна. Следователи назвали предварительные причины аварии, передает "Уралинформбюро".

"Водитель грузовика MAN допустил занос прицепа из-за гололедицы. Таким образом, ненадлежащее выполнение услуг по очистке автомобильных дорог и отсутствие противогололедной обработки привело к столкновению со встречным пассажирским микроавтобусом", – сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Башкортостану.

В ДТП погибли 8 пассажиров и водитель автобуса. Еще 4 пассажира были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". К расследованию подключился центральный аппарат СКР. Ведется проверка компании, отвечающей за обслуживание этого участка дороги.

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