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В Нижнем Тагиле рецидивиста будут судить за убийство02 марта в 15:33

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И другие преступления.

В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего рецидивиста из Нижнего Тагила. Он обвиняется в убийстве, грабеже, неправомерном завладении авто, хищении и хранении огнестрельного оружия. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, 25 июля 2017 года пьяный подсудимый зарезал 41-летнего мужчину в доме на улице Юности. Он похитил 3 смартфона жертвы и уехал на чужом авто. Добравшись до Салдинского тракта, злоумышленник бросил машину и скрылся. А в довершение этой криминальной истории еще и похитил из гаража на Ленинградском проспекте самодельное огнестрельное оружие, принадлежавшее его знакомому.

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