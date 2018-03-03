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Искали 10 лет: тюменского педофила вычислили по слюне02 марта в 16:30

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Случайно.

В Тюмени задержали педофила, который изнасиловал малолетнюю девочку 10 лет назад. Ему предъявлено обвинение, по решению суда мужчина заключен под стражу.

Преступление было совершено в июне 2008 года в областном центре. Обвиняемый затащил 8-летнюю девочку в лес, расположенный в районе пересечения улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ. Угрожая школьнице убийством, он изнасиловал ее. После этого мужчина покинул город.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, на след злоумышленника вышли во время расследования другого дела - об изнасиловании 8-летней девочки в Ишиме. Слюна одного из проверяемых лиц совпала с образцами, содержащимися в базе данных УМВД.

Насильником оказался 41-летний житель Ялуторовского района. Ранее он неоднократно был судим, в том числе за изнасилования. Поиск ишимского педофила продолжается.

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