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Хабаровчанин 9 раз надругался над падчерицей02 марта в 17:45

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Загремел за решетку на 22 года.

В Хабаровском каре вынесен приговор мужчине, который на протяжении четырех лет измывался над падчерицей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, с 2012-го по 2016 год хабаровчанин 9 раз надругался над ребенком.

"Девочка в силу малолетнего возраста не понимала характер совершаемых с ней действий. Маме о происходящем она не рассказывала, боясь отчима. Только в мае 2017 года мать потерпевшей застала сожителя с поличным при совершении преступления, после чего обратилась в органы полиции", - пояснили в ведомстве.

43-летний мужчина так и не признал свою вину. Однако собранных следователями доказательств хватило, чтобы приговорить его к 22 годам лишения свободы. В колонии строгого режима его будут еще и лечить от педофилии.

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