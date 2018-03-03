И поил при личном знакомстве.

Житель Кунгура отправится на семь с половиной лет в колонию строго режима. 46-летний мужчина признан виновным в развратных действиях в отношении детей и вовлечении их в совершение антиобщественных действий (ч.3 ст.135 и ч.1 ст.151 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, летом 2016 года пермяк в соцсетях вступил в переписку с пятью подростками 12-15 лет. При личном знакомстве он вел с детьми разговоры на интимные темы, а трех из них поил спиртным. В марте 2017 года факты об этом стало известно правоохранителям, после чего мужчину задержали.