Возбуждено уголовное дело.

Школьница из города Советский оказалась на больничной койке после стычки с учащимися 4 класса. Один из оппонентов ударил семиклассницу ножом в живот.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Югре, конфликт разгорелся 3 марта около 11.30 в одном из дворов. После получения травмы 13-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, совершенном в отношении малолетнего. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты его расследования.