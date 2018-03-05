Неизвестные обчистили "Связной" в ЕкатеринбургеСегодня в 11:26
- Текст
Проводится проверка.
Вечером 4 марта в Екатеринбурге неизвестные обчистили салон связи "Связной" на проспекте Ленина, 40.
"Сообщение о хищении товара поступило около 18.00. На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту инцидента проводится проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
Следует напомнить, что в сентябре 2017 года по салонам сотовой связи города прокатилась волна ограблений. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из "Евросети", "Билайна", "Связного" и "МегаФона". В середине октября были задержаны четверо подозреваемых - два 15-летних подростка и молодые люди 17 и 24 лет.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:24
Челябинец свел счеты с жизнью в СИЗО
Его могли довести до самоубийства.Сегодня в 13:21
Статья "Уралинформбюро" признана лучшим лонгридом УрФО
Второй год кряду.Сегодня в 13:17
Тело новорожденной девочки нашли в лесу Санкт-Петербурга
В коробке из-под обуви.Сегодня в 13:09
По цехам ВСМПО прогулялся свердловский министр
Международных и внешнеэкономических связей.Сегодня в 12:59
День Победы в Екатеринбурге подорожал на миллион рублей
С прошлого года.Сегодня в 12:35
Молодой ямалец зарезал соседа
И ранил его жену.Сегодня в 12:32
Екатеринбургский депутат Гаранин вновь рискует остаться без мандата
Прокуратура подала апелляцию.Сегодня в 12:25
На Среднем Урале задержали 130 пьяных водителей
За три дня.Сегодня в 12:09
Корейцы "научили" аккумулятор заряжаться за 30 секунд
Соединив полимерные цепи с нанокатодами.Сегодня в 12:05
Попавшй в смертельное ДТП в Башкирии грузовик был перегружен
В 1,5 раза.Сегодня в 12:01
Салдинские ниндзя отправились в "заплыв на ватрушках"
И отведали солдатской каши.Сегодня в 11:50
ПФР не будет отнимать у пенсионеров деньги
Которые ошибочно начислил.Сегодня в 11:49
Денежный спор мэрии и подземки Екатеринбурга разрешился в суде
Пошли на мировую.Сегодня в 11:29
Топ-менеджеры МРСК Урала лишились приставок "и.о."
По решению совета директоров МРСК Урала.Сегодня в 11:26
Неизвестные обчистили "Связной" в Екатеринбурге
Проводится проверка.
Главные новости
- Сегодня в 13:21Статья "Уралинформбюро" признана лучшим лонгридом УрФО
- Сегодня в 12:32Екатеринбургский депутат Гаранин вновь рискует остаться без мандата
- Сегодня в 11:22"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
- Сегодня в 11:11К ЧМ-2018 в Екатеринбурге построят приют для бездомных
- Сегодня в 08:34Снегопады вернулись на Средний Урал
Аналитика
"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
Под рекламу.
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.