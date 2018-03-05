Проводится проверка.

Вечером 4 марта в Екатеринбурге неизвестные обчистили салон связи "Связной" на проспекте Ленина, 40.

"Сообщение о хищении товара поступило около 18.00. На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту инцидента проводится проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Следует напомнить, что в сентябре 2017 года по салонам сотовой связи города прокатилась волна ограблений. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из "Евросети", "Билайна", "Связного" и "МегаФона". В середине октября были задержаны четверо подозреваемых - два 15-летних подростка и молодые люди 17 и 24 лет.