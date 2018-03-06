И ранил его жену.

В Ноябрьске по обвинению в убийстве и покушении на убийство заключили под стражу 19-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено днем 2 марта в квартире дома на улице Мира. Обвиняемый повздорил с соседями - супружеской парой. Он изрезал ножом 53-летнюю женщину и 55-летнего мужчину. Последний скончался на месте. Его супругу госпитализировали.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Он дал признательные показания.