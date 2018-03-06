В Тюмени будут судить наркодельца из Украины05 марта в 14:36
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Привез отраву на попутках.
В Центральный райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Украины. Его обвиняют в покушении на сбыт 1 килограмма наркотиков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
31 декабря 2017 года на улице 50 лет ВЛКСМ инспектор ДПС остановил такси. Во время проверки документов полицейский увидел на заднем сидении пассажира со спортивной сумкой. Мужчина заметно нервничал. При досмотре у молодого человека обнаружили прозрачный полимерный пакет с белыми кристаллами.
Украинец признался, что вез наркотик из Москвы для сбыта в Сургуте. До Тюмени он добрался на попутках.
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